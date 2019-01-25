«Я уверен, что он сотрудничал с ФСБ», - директор детского лагеря о том, почему Дадеу дали такой срок в РФ за «экстремизм»

Волонтеры, работавшие с Николаем Дадеу, рассказали о том, почему они подозревают его в мошенничестве и каким образом на суде в России за тяжелую статью «экстремизм» получил всего полтора года в колонии-поселения.

Об этом они рассказали корреспонденту «Преступности.НЕТ».

10 декабря 2014 года «Преступности.НЕТ» стало известно, что Дадеу, который на тот момент уже занимался активной деятельностью в Николаеве, ищут одесские волонтеры. Активисты из соседнего города утверждали, что он собрал деньги у Евромайдана Одессы, около 17 тысяч гривен, и исчез. После публикации об инциденте в Одессе деятельность Дадеу стали расследовать и николаевские волонтеры. Позже стало известно, что Николая Дадеу арестовали уже в России.

Известный николаевский волонтер Ирина Абрамова сотрудничала с Николаем Дадеу в 2016 году. Он вместе со своими единомышленниками собирал деньги для детей, чтоб отправить их отдыхать в лагерь «Степовий птах». Однако в ходе самого отдыха выяснилось, что детям нужно за что-то платить.

— Они собирали деньги на детский лагерь, на оздоровление детей, были публикации в Facebook, закидывали туда кучу денег. Говорилось о том, что дети будут отдыхать бесплатно, потом выяснилось, что каждый ребенок платит за это какие-то деньги. Потом дошло до того, что детям еще надо, вот им кушать нечего и так далее. Попросили нас, как волонтеров, посмотреть по документам, что к чему. Мы посмотрели. Поскольку мы были единственные местные, мы написали заявление в полицию. Деньги же не мы платили. Деньги платили родители, деньги сбрасывали меценаты, - рассказала Ирина Абрамова.

Подтвердить исчезновение удалось только по сумме 23-х тысяч, хотя Ирина Абрамова отмечает, что денег было намного больше. Волонтеры сами забрали у Дадеу ноутбук, телефон, отдали технику в правоохранительные органы на предмет хранения информации о сборах средств и написали заявление в полицию. На следующий день сотрудники полиции отдали Николаю Дадеу всю технику обратно.

— Там не только 23 тысячи было. Там 23 было четко подтвержденных и еще целая куча. (...) Я тогда написала заявление в полицию, попросила проверить его карту, потому что мы своими глазами видели, какие сумасшедшие суммы заходили на карту – это по 10, по 15 тысяч. Мы забрали у него тогда ноутбук, планшет, телефон, отдали их полиции, попросили проверить, сделать заявки. Я не знаю, какие у него отношения с полицией, ему это отдали на следующий день. А потом отнекивались, говорили, что да, мы написали, но пострадавшим может быть признан только тот человек, который давал деньги, пусть он нам напишет, - рассказала Ирина Абрамова.

Волонтер, помимо своего заявления, отдала в полицию списки всех родителей, которые отправляли Дадеу деньги, однако никто с ними не связался, чтоб подтвердить этот факт. В полиции же дело переквалифицировали и вместо подозреваемого Николай Дадеу стал свидетелем. После чего полиция закрыла дело. Копии ответов на запросы у себя в статье опубликовало издание "Радио "Свобода".

— У меня есть копия, выписка из ЭРДР о том, что дело на него было заведено, потом его переквалифицировали, как свидетеля. Тут вопрос к полиции, тут вопрос к его отношениям с полицией. О том, что там будет все не слава Богу, мы сразу поняли, потому что вообще не хотели открывать это дело. Никто ничего не хотел нам говорить об этом, - сказала Ирина Абрамова.

Сам же Дадеу 30 марта 2017 года опубликовал у себя Facebook справку о несудимости и подписал пост: "Это для тех у кого сильно длинный язык, особенно это будет интересно будущей "кандидатке в мэры"

В свою очередь, директор лагеря «Степовый птах», воин АТО Олег Бондаренко рассказывает, что изначально Николай Дадеу очень активно откликнулся на идею расположить лагерь на берегу лимана и начал сбор денег. Странности возникли уже в самом лагере. По словам Олега Бондаренко, Дадеу привозил в детский лагерь сепаратистов и людей, связанных с криминалом.

— Мы развернулись в этом лагере и, собственно, после этого начали происходить странные вещи. Он постоянно куда-то ездил и привез каких-то людей, которых я вообще не знал и у меня, так как я военный, отношение к сепароподобным товарищам, я их чувствую на расстоянии. Как оказалось, я не ошибся, это были действительно вот такого рода люди, плюс еще с элементами криминалитета, - отмечает Олег Бондаренко.

Кроме того, «гости» Дадеу распивали спиртные напитки, что было строго запрещено в детском лагере.

— У нас в лагере абсолютно сухой закон, это даже не обсуждается. Я увидел людей, которые были в нетрезвом состоянии. Я задал вопрос: «Кто это?». Он (Дадеу - ПН) мне ответил, что это его друзья. Я спросил, почему они пьяные, что они делают на территории, почему я о них не знаю. Дадеу сказал, чтоб я на них не обращал внимания, а как я могу не обращать внимания? - сказал Олег Бондаренко.

Детям нужно было покупать еду, однако на вопрос о том, где деньги, сбор которых осуществлял Дадеу, он отвечать отказался. После этого сотрудники лагеря вызвали полицию и написали на «волонтера» заявление. Деньги, которые он собирал, исчезли.

— Мы начали Дадеу задавать вопросы: «Скажи, пожалуйста, не хотел бы ты рассказать нам, что происходит, нам тут покупать надо еду, воду». Он сказал, что он не будет нам ничего говорить. А дело в том, что люди детей давали под мое имя, так получилось, соответственно, я должен был держать ответ, по крайней мере должен был быть в курсе того, что происходит. Все взрослые, которые там были, меня поддержали однозначно, тоже требовали от Дадеу ответа. Ответа он не дал, мы вызвали полицию, полиция его задержала и увезла. Мы начали разбираться, мы нашли его бумажки, он постоянно с ними ходил, там были зафиксированы 23-24 тысячи гривен. Они исчезли. Мы написали заявление в полицию. У меня он тоже занимал денег, - рассказал Бондаренко.

Правоохранительные органы задержали Дадеу, однако позже отпустили его.

Директор лагеря отметил, что среди людей, которых Дадеу «пригласил» в лагерь для детей, был волонтер АТО Алексей Цистан, в последствие оказавшийся вором-рецидивистом с пятью судимостями. На шестой краже его поймали в 2016 году, в конце ноября в Киеве – будучи в поезде он вытащил из сумки крупную сумму денег. Об этом сообщило издание Страна.ua.

После исчезновения Дадеу николаевские волонтеры узнали, что он занимается подобным промыслом уже в России. Однако «волонтерил» Николай Дадеу в РФ недолго – в 2018 году его арестовали и посадили по статье «пособничество в экстремистской деятельности» за помощь «Правому сектору» и посадили на полтора года в колонию-поселение. Олег Бондаренко считает, что Дадеу не просто так получил такой маленький срок за серьезную статью. Боец АТО уверен, что Николай Дадеу сотрудничал с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и рассказал им информацию, к которой имел доступ во время своих поездок на передовую и общения с военными.

— Это линия работы ФСБ, на самом деле. Это очень серьезная статья, по ней меньше, чем на 15 лет в России, по-моему, не садят. (...) Я уверен, что сотрудничал с ФСБ. По такой статье, если ты осужден и посажен, ты не можешь выйти. Ни за какое хорошее поведение, ни за что. В любом случае, когда ФСБ берется, она просто так не отпускает. Что нужно было сделать и какую информацию раскрыть... Я думаю, что он имел доступ к важной информации. Он ездил и на передовую, и к правосекам, к другим товарищам, у него были контакты, - сказал Олег Бондаренко.

Олег Бондаренко предполагает, что в Николаеве к нему "проявили снисхождение" сотрудники правоохранительных органов из-за того, что он был приближенным к представителям власти. «Волонтера» связывали с первым вице-губернатором Николаем Романчуком, который был задержан по подозрению в получении крупной взятки.

Дадеу был внештатным советником Романчука.

Напомним, Николай Дадеу на суде в России не признал своей вины в пособничестве экстремистской деятельности.