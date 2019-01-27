В Вознесенске утром вспыхнул пожар в продуктовом магазине

В Вознесенске ранним утром 27 января горел продуктовый магазин. Причина пожара еще устанавливается.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Информация о пожаре продуктового магазина на улице Центральной в Вознесенске поступила на пункт связи 12-й Государственной пожарно-спасательной части в 04:59.

По указанному адресу выехал дежурный караул подразделения в составе двух пожарно-спасательных отделений. По приезду выяснилось, что горят продукты и деревянный прилавок.

Пожарные не допустили увеличение площади горения, которая на момент прибытия составила 15 квадратных метров и спасли помещение от полного уничтожения.

В 05:10 пожар был локализован, 05:25 – ликвидирован. В результате задымления закопчены стены и потолок помещения.

От ГСЧС работали восемь человек личного состава и две единицы техники. Дополнительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как в Заводском районе Николаева ночью 24 января горел торговый киоск.