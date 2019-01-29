«Выпила бутылку водки и пыталась повеситься»: В Николаеве медики спасли беременную женщину и ее ребенка

Медики спасли беременную жительницу Николаева, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской ОГА Юрий Багрянцев.

Как известно, в понедельник, 28 января, в Николаеве беременная 32-летняя женщина пыталась совершить суицид, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения.

На 29 января состояние беременной улучшилось, реанимационные мероприятия дали положительный результат. Здоровью и жизни женщины и ребенка в настоящее время ничего не угрожает.

«Благодаря своевременным действиям медиков областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, грамотно профилактировали гипоксию головного мозга, и специалистам реанимационного отделения больницы скорой медицинской помощи у пациентки появился шанс родить ребенка. С женщиной работал психолог», – написал он.

В комментарии «Преступности.НЕТ» пресс-секретарь облздрава Юрий Багрянцев рассказал, что женщина на данный момент на 26-й неделе беременности. В тот день, когда она пыталась покончить с собой, ее муж, зайдя в комнату, увидел супругу в петле, после чего снял оттуда и вызвал карету скорой медицинской помощи. На месте медики оказали необходимую помощь, предотвратили кислородное голодание мозга и госпитализировали в реанимационное отделение.

Уже 30 января в связи с улучшением самочувствия женщины и отсутствием угрозы жизни, как для нее, так и для ребенка, беременную переведут в гинекологическое отделение БСМП.

В то же время, источник «Преступности.НЕТ» в БСМП сообщил, что в крови беременной было обнаружено значительное количество алкоголя, поскольку до попытки суицида она выпила бутылку водки.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина с инвалидностью выпрыгнул из окна многоэтажки.