В Николаеве на перекрестке столкнулись три автомобиля – пострадавшую женщину доставили в больницу

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В Николаеве во вторник, 29 января, на перекрестке улиц Никольская и Шнеерсона (Карла Либкнехта) столкнулись три автомобиля.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель автомобиля «Kia» ехала по улице Шнеерсона в сторону улицы Адмиральской и не пропустила микроавтобус «Mercedes Sprinter», который двигался по улице Никольской. После столкновения «Kia» также врезалась в «BMW», стоявший на перекрестке.

Женщину, которая была за рулем «Kia», с травмами доставили в больницу. 

На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, ранее в Николаеве на перекрестке столкнулись две иномарки.

Вадим Богданов

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