В Николаевской области разыскивают пропавшего без вести мужчину

В Николаевской области полиция разыскивает пропавшего без вести 51-летнего Олега Анатольевича Кравченко, который живет в селе Каменный Мост Первомайского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина 2 февраля уехал в Николаев и сейчас связь с ним отсутствует, а местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, носит усы. Был одет в брюки черного цвета, черную болоньевую куртку с меховым воротником, коричневый свитер, кепку под замшу с отворотом, черные сапоги. Особые приметы: на левой руке между запястьем и локтем шрам от удаленной татуировки, на одном из пальцев левой руки татуировка в виде перстня, хромает на правую ногу и ходит с палкой. При себе имел паспорт гражданина Украины и пенсионное удостоверение.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Первомайский отдел полиции по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 093-540-8847, 096-920-2221 и 102.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине разыскивали пропавшую без вести 14-летнюю девочку.