На Днепропетровщине во время встречи кандидата в Президенты с избирателями полиция изъяла около 11 литров зеленки

В Новомосковске Днепропетровской области в субботу во время встречи с избирателями одного из кандидатов в президенты полиция изъяла у задержанных емкости с жидкостью зеленого цвета.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«Четыре емкости с жидкостью зеленого цвета обнаружили и изъяли полицейские у двух мужчин, которые пришли на встречу, организованную одним из кандидатов в президенты в Новомосковске», - говорится в сообщении.

Мужчин доставили в Новомосковский отдел полиции для установления личности и выяснения всех обстоятельств данного происшествия. Информация по данному факту внесена в журнал единого учета Новомосковского отдела полиции.

На фото, опубликованных полицией, видно 5-литровую пластиковую бутылку с надписью «зеленка» и еще 4 полуторалитровых.

Напомним, в Бердянске митингующие облили зеленкой кандидата в Президенты Вилкула.