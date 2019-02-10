В Карпатах спасатели нашли трех заблудившихся туристов из Одессы

Во Львовской области на спуске с горы Тростян найдены 3 заблудившихся туриста.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС в воскресенье, 10 февраля.

Так, в субботу, 9 февраля в 18:55 спасатели получили сообщение о том, что 3 туриста из Одессы, 2 женщины 1974 года и мужчина 1963 года, заблудились при спуске с горы Тростян.

В ходе поисковых работ в 19:30 туристы были найдены. Медицинской помощи они не требовали.

Напомним, ранее в горах Львовщины заблудились два туриста – одного нашли мертвым, второго доставили в больницу с обморожением.