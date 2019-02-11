В Николаеве насмерть сбили пешехода, который переходил Центральный проспект в неположенном месте

В Николаеве 10 февраля около 20:00 39-летний водитель автомобиля «Skoda» сбил насмерть 52-летнего пешехода, который переходил Центральный проспект в неустановленном для этого месте.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось в районе пересечения проспекта и улицы 1-я Слободская. Начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, ранее в Николаеве «Skoda» перед светофором врезалась в «Gelandewagen».