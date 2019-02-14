В Николаеве водитель «Pegeout» сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу

В Николаеве 14 февраля около 15:00 на проспекте Богоявленском, в районе остановки «Кутузова» в Корабельном районе, на пешеходном переходе автомобиль «Pegeout» сбил 14-летнюю девочку.

Об этом сообщает издание «Корабелов.Инфо».

Перед ДТП «маршрутка», двигавшаяся по направлению к Жуковскому кольцу, остановилась для высадки пассажиров. Водитель автомобиля«Pegeout» решил обогнать «маршрутку» по встречной полосе, однако не учел, что в это время по пешеходному переходу дорогу переходила 14-летняя девочка.

Водитель не успел затормозить и сбил пешехода. В результате ДТП девочку с рубленой раной головы в медучреждение забрала карета «скорой помощи». У водителя «Pegeout» признаков алкогольного опьянения не наблюдается.

Напомним, ранее в Николаеве 10-летний мальчик играл на дороге и попал под колеса автомобиля.