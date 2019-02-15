В Николаеве патрульные разыскивают свидетелей четырёх ДТП, в которых виновники скрылись с места происшествия

В Николаеве отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции разыскивает свидетелей четырёх дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

В четверг, 7 февраля, около 20:00 в Николаеве по улице Бузника в районе дома №12, автомобиль «BMW» темного цвета (возможно знакомый жильцов дома №5 по проспекту Центральный) столкнулся с припаркованным автомобилем «Opel Astra», после чего место совершения происшествия оставил.

Во вторник, 12 февраля в 12:04 по улице Шоссейная в районе дома №14а/1, автомобиль «Skoda Octavia» серого цвета (на багажнике присутствует спойлер, также повреждено правое зеркало) наехал на припаркованный автомобиль «Hyundai Accent», после чего место совершения происшествия оставил (фото с камеры видеонаблюдения прилагается).

Около 13:05 по улице Космонавтов в районе дома 57, автомобиль «Opel Astra» синего цвета на иностранном регистрации наехал на припаркованный автомобиль «Ford Focus», после чего место происшествия оставил (фото с камеры видеонаблюдения прилагается).

В тот же день около 18:10 по улице Московская в районе дома 61, автомобиль «Mazda 6» (универсал) темного цвета на иностранном регистрации наехал на припаркованный автомобиль «Opel Astra», после чего место происшествия оставил.

В связи с этим в отделе розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области обращаются с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанных дорожно-транспортные происшествия или место нахождения разыскиваемых транспортных средств, сообщить по телефонам (063) 996-65 -05, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1б / 1, кабинет 113.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель «Pegeout» сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу.