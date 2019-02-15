В Николаеве женщина пыталась застрелиться из пистолета Флобера – за её жизнь борются медики

В Николаеве 40-летняя женщина у себя дома совершила попытку суицида – выстрелила в висок из револьвера системы Флобера.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Происшествие случилось в квартире дома на проспекте Центральном. Самоубийцу, которая находилась на полу кухни в бессознательном состоянии, обнаружила ее пожилая родственница, которая в момент выстрела была в другой комнате. Предварительно установлено, что причиной попытки суицида могли стать семейные проблемы. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение больницы, где сейчас за её жизнь борются медики.

Напомним, ранее угрожавший взорвать девятиэтажку николаевец заявил, что таким образом хотел покончить с собой.

Справка:

Пистолет Флобера – малокалиберный пистолет (калибр 4 мм), который используют для тренировочной и учебной стрельбы. Для его покупки не нужно разрешения. Сайт «Травматик» пишет, что его маленькая пуля «обладает достаточной проникающей способностью и при неблагоприятном стечении обстоятельств может причинить серьёзные увечья».