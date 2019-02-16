В США уволенный сотрудник компании убил пятерых человек и ранил полицейских

В США на фабрике в штате Иллинойс мужчина, после сообщения об увольнении застрелил пятерых сотрудников своей компании и ранил пять копов.

Об этом сообщает Reuters.

Трагедия произошла в городе Орора в здании компании «Henry Pratt» производящей трубопроводную арматуру и принадлежащей корпорации «Mueller Water Products».

Очевидец Джон Пробст рассказал, что стрелок был вооружен пистолетом с лазерным прицелом. В злоумышленнике он узнал коллегу, 45-летнего Гарри Мартина, проработавшего в компании «Henry Pratt» в течение 15 лет, передает CNN.

«Гарри Мартин убил 5 человек, прежде чем был убит полицией. Состояние полицейских, доставленных в местные госпитали, оценивается как стабильное», - рассказала начальник полиции города Орора Кристен Зиман.

Местный канал ABC7 также сообщает, что Мартин достал пистолет во время встречи, на которой обсуждалось его увольнение, и начал стрелять, а затем открыл огонь в другом помещении. По данным канала, в 1995 году он был осужден за нападение при отягчающих обстоятельствах в Миссисипи.

Президент США Дональд Трамп в Twitter отметил, что действия правоохранителей в Ороре «великая работа» и выразил соболезнование жертвам и их семьям.

Great job by law enforcement in Aurora, Illinois. Heartfelt condolences to all of the victims and their families. America is with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2019