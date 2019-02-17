На Николаевщине трижды за день горел камыш, в одном из случаев была угроза возгорания частных домов

В воскресенье, 17 февраля, в Николаеве и Вознесенске горел камыш.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Пожары произошли в Ингульском районе Николаева, около Аляудского моста, в микрорайоне Намыв и в городе Вознесенске. Пылало по несколько ячеек одновременно и в целом нагорело более 2 гектар. Пожарные 2-й, 3-й и 12-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления потушили все возгорания.

При этом в Вознесенске пришлось «отбивать» пламя от территорий частных домовладений и гаражей. В Госслужбе также акцентировали, что такая ситуация весной повторяется ежегодно.

Также в ведомстве призвали соблюдать правила пожарной безопасности.

«Огонь имеет разрушительную силу и под действием ветра быстро распространяется на значительные площади, что может привести к материальным потерям!» - сообщили в Госслужбе.

Напомним, что ранее на Николаевщине спасатели ликвидировали пожар площадью 1,2 гектара.