Тернопольские СМИ сообщили о радиационной опасности в области – власти заявили, что это ошибка системы оповещения

Ряд СМИ Тернополя и области сообщили об увеличении в регионе радиационной опасности. Теперь власти говорят, что система оповещения сработала по ошибке, а спасатели заверяют, что радиационный фон в норме.

Эту информацию опровергает начальник Главного управления Госсужбы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области Виктор Маслей на своей странице в Facebook.

«Уважаемые жители Тернопольщины !!! В средствах массовой информации появилось сообщение о радиационной опасности !!! Данная информация является фейком. Радиационная ситуация в области в НОРМЕ. На АЭС Хмельницкой и Ровенской областей без происшествий !!!» – написал Маслей, попросив распространить эту информацию среди друзей.

В Тернопольской ОГА заявили, что причина в ошибочном срабатывании системы оповещения о радиационной опасности.

«Сегодня, 17 февраля, в 9.30 произошел сбой в программном обеспечении системы оповещения области. Причины выясняются. Информация, которая была передана по проводному радио и в средствах массовой информации о радиационной опасности не соответствует действительности. Радиационная ситуация в области в норме. На АЭС Хмельницкой и Ровенской областей без происшествий !!!» – говорится в сообщении.

По факту инцидента начато служебное расследование. Власти выясняют, каким образом мог произойти сбой, из-за которого сработала система оповещения.

Напомним, что ранее в Вознесенске сработала сирена об аварии на ЮУАЭС, уже после сигнала жителям сообщили, что это были учения.