«Хотели сделать фото»: В Киеве две девочки провалились под лед, их до прибытия спасателей вытащили прохожие

Скриншот видео В субботу, 16 февраля, в Киеве на Березняках двое несовершеннолетних провалились под лед.

Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на очевидцев.

Девочки отошли далеко от берега и спустя несколько минут синхронно провалились в воду. Предварительно, они пошли на покрытую льдом реку, чтобы сделать фотографии. Подростков спасли неравнодушные прохожие.

Вытаскивая подростков из холодной воды, двое мужчин тоже провалились под лед.

Всем участникам происшествия удалось быстро выбраться на берег до приезда спасателей. Никто не пострадал, детей передали родителям.

Напомним, что ранее в Снигиревке местная жительница спасла двух детей, провалившихся под лед.