На трассе Киев-Харьков микроавтобус врезался в отбойник, погибли пять человек

Во вторник, 19 февраля, в Полтавской области на 188 километре трассы Киев - Харьков перевернулся микроавтобус «Volkswagen», следовавший из Варшавы в Запорожье. В результате ДТП погибли четыре человека, еще двое находятся в реанимации.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области. Авария произошла вблизи села Пышное.

«Микроавтобус Volkswagen, двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся», - сказано в сообщении.

По предварительной информации, в микроавтобусе находились шесть человек. В результате ДТП три человека погибли на месте, еще двое умерли в больнице. Кроме того, Один человек находятся в реанимации.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Напомним, на Одесчине столкнулись легковушка, фура и маршрутка – в аварии погибли двое полицейских.