На трассе под Вознесенском столкнулись «Mitsubishi» и «ВАЗ»

Утром в четверг, 21 февраля, в Николаевской области на автодороге Р-06 Ульяновка-Николаев произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух легковых автомобилей «Mitsubishi» и «ВАЗ»

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

Авария произошла недалеко от села Раково. Судя по фото, оба автомобиля двигались в сторону Вознесенска. Движение на данном участке дороги частично затруднено. На месте работают сотрудники патрульной полиции. Информации о том, есть ли вследствие аварии пострадавшие, нет.

Фото из Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, что ранее на Николаевщине столкнулись грузовик «Renault» и ВАЗ – погиб водитель «легковушки».