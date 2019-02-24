На Николаевщине спасатели не дали сгореть дому, крыша которого загорелась из-за неправильной эксплуатации печи

В селе Антоновка Новобугского района из-за неправильной эксплуатации печи загорелась крыша жилого дома.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре спасателям в 04:19 23 февраля сообщила соседка погорельцев. На вызов прибыли пожарные 20-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Николаевской области.

На месте спасатели увидели, что огнем охвачено крышу дома. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти жилой дом от уничтожения и не допустить распространения огня на рядом расположенные здания.

В 05:10 пожар локализовали, а в 06:05 ликвидировали. Предварительная причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

От ГСЧС привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, как в Очакове из-за неправильной эксплуатации печи горел частный дом и спасателям пришлось вырезать дверь, чтобы его потушить.