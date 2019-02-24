На заправке возле Киева неизвестный устроил стрельбу и скрылся, есть пострадавший

В воскресенье, 24 февраля, под Киевом в селе Стоянка произошла перестрелка.

Об этом сообщает Информатор.

Происшествие случилось на парковке возле заправки KLO. В результате стрельбы пострадал один человек. Известно, стрелок сделав несколько выстрелов, скрылся с места преступления.

На месте происшествия работали эксперты, участники следственно-оперативной группы и патрульной полиции. Пострадавшего увезла карета скорой помощи.

Сотрудники полиции отказались комментировать ЧП, однако подтвердили, что стрельба была, и что пострадал один человек. Состояние потерпевшего на данный момент неизвестно. Причину конфликта и личность нападавшего предстоит установить следствию.

Напомним, в Луцке неизвестные устроили стрельбу на автомойке – ранение получил местный криминальный авторитет.