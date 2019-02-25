На Николаевщине разыскивают пропавшего без вести мужчину с психическими расстройствами, который сбежал из больницы

В Николаевской области пропал без вести мужчина с психическими расстройствами, который 22 февраля сбежал из областной больницы в селе Сапетня Николаевского района.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций полиции Николаевской области.

Пропавшего мужчину зовут Базаренко Иван Николаевич, 1984 года рождения. 22 февраля он сбежал из областной больницы №2 села Сапетня Николаевского района.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие темно-русые, глаза карие, - пишут в полиции.

Правоохранители отмечают, что мужчина страдает психическими расстройствами здоровья и просят, в случае появления какой-либо информации о его местонахождении, сообщить по адресу – город Николаев, улица Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 48-05-02, 093-483-35-58, 066-537-79-83 или 102.

Напомним, в Николаеве Корабельный отдел полиции разыскивает 16-летнюю Валерию Столярчук, которая 10 февраля ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.