ПВО Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии – один пилот арестован

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 243 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(145)   

Скриншот из видео
Военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета.

Об этом в твиттере сообщил официальный представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур, передаёт Медуза.

Инцидент произошел в воздушном пространстве Пакистана в регионе Кашмир. Один индийский пилот катапультировался и его арестовали после приземления. Судьба еще двоих пилотов пока неизвестна.

Накануне Асиф Гафур заявил, что самолеты индийских ВВС нарушили воздушное пространство Пакистана. Индийские власти сообщили, что авиация нанесла удар по лагерю боевиков «Джаиш-е-Мухаммад».

Отмечается, что ранее эта группировка взяла на себя ответственность за теракт в Кашмире, произошедший 14 февраля. Его жертвами стали по меньшей мере 40 индийских полицейских. Террорист-смертник взорвал начиненный 350 кг взрывчатки минивэн на автомагистрали в районе Пулвама рядом с колонной полицейских автобусов.

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия