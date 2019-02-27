ПВО Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии – один пилот арестован

Скриншот из видео Военно-воздушные силы Пакистана сбили два индийских военных самолета.

Об этом в твиттере сообщил официальный представитель Вооруженных сил Пакистана Асиф Гафур, передаёт Медуза.

Инцидент произошел в воздушном пространстве Пакистана в регионе Кашмир. Один индийский пилот катапультировался и его арестовали после приземления. Судьба еще двоих пилотов пока неизвестна.

DC Budgam confirmed to me crash of one helicopter at Garend, Budgam. She said it's either from Army or IAF. It crashed accidentally. Preliminary reports say that the pilot died. pic.twitter.com/Jl88OKcotJ — Ahmed Ali Fayyaz (@ahmedalifayyaz) 27 февраля 2019 г.

Накануне Асиф Гафур заявил, что самолеты индийских ВВС нарушили воздушное пространство Пакистана. Индийские власти сообщили, что авиация нанесла удар по лагерю боевиков «Джаиш-е-Мухаммад».

Отмечается, что ранее эта группировка взяла на себя ответственность за теракт в Кашмире, произошедший 14 февраля. Его жертвами стали по меньшей мере 40 индийских полицейских. Террорист-смертник взорвал начиненный 350 кг взрывчатки минивэн на автомагистрали в районе Пулвама рядом с колонной полицейских автобусов.