На Николаевщине за сутки произошло два пожара: погиб пенсионер, еще один человек пострадал

Во вторник, 26 февраля, в поселке городского типа Ольшанское Николаевского района во время пожара в квартире пятиэтажного дома сгорел мужчина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 19:01 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на 3 этаже пятиэтажного жилого дома на улице Гагарина. До прибытия пожарных 19-я Государственной пожарно-спасательной части пожар потушили жильцы дома на площади 3 квадратных метра. И обнаружили тело погибшего 72-летнего хозяина. Обстоятельства и причину происшествия устанавливали сотрудники полиции.

Если бы не соседи, которые вовремя сообщили спасателям о пожаре, то подобный случай произошел бы и в Казанке. Так, в 19:53 пожарно-спасательное отделение 17-я ГПСЧ выехало на тушение пожара жилого дома на улице Славянской.

Во время разведки спасатели вынесли на свежий воздух находящегося без сознания 36-летнего владельца и предоставили домедицинскую помощь. Когда мужчина пришел в себя, его на пожарном автомобиле доставили в лечебное учреждение. В 20:16 пожар площадью 37 квадратных метров локализовали, в 20:45 ликвидировали, ее предварительная причина - неосторожность при курении. Дополнительно привлекались аварийные бригады района и сотрудники полиции.

Всего к тушению обоих пожаров привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава подразделений ГСЧС.

Напомним, что в селе Бугское Вознесенского района Николаевщины 25 февраля произошел пожар на территории дачного кооператива «Майский», во время которого пенсионер получил ожоги.