В Киеве праворадикалы привязали к столбу и заставили съесть пакет таблеток 18-летнего парня, которого обвинили в продаже амфетамина

В Киеве группа молодых людей поймала 18-летнего парня, привязала его к столбу, исписала ему лоб и заставила съесть целый пакетик с неизвестными таблетками.

Видео инцидента опубликовал «Киев Оперативный» в Facebook.

В подписи к ролику указано, что над 18-летним подростком издеваются «неравнодушные граждане из молодежного крыла «Молодая кровь» организации «Щит и меч». Кроме того, уточняется, что инцидент произошел на Контрактовой площади в Киеве, а его 18-летний фигурант якобы является распространителем наркотиков.

На видеозаписи молодой человек представляется Андреем, говорит, что употребляет и не более 1,5 недель продает амфетамин. Также запечатлено, как его приматывают скотчем к столбу, что-то пишут ему на лбу, кроме того, его вынуждают съесть весь пакетик с таблетками.

Напомним, в Киеве праворадикалы нашли подростков-чеченцев, которые толпой избивали мужчину, и заставили их извиниться.