В центре Николаева загорелась захламленная хозпостройка – спасатели потушили пожар

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В Николаеве спасатели днем 27 февраля погасили пожар хозяйственной постройки на улице Севастопольской.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Возгорание случилось в одном из захламленных помещений, прибывшим спасателям пришлось частично разобрать крышу, чтобы потушить пожар. Также они не допустили, чтобы пожар перекинулся на соседние здания.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области сообщили, что во время пожара никто не пострадал. Его причина выясняется. 

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине на первом этаже многоэтажного дома горел магазин.

Вадим Богданов

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