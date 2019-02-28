В Николаеве у арестантов СИЗО нашли «заточки», кустарные кипятильники и телефоны

Во вторник, 26 февраля, было созвано персонал государственного учреждения «Николаевский следственный изолятор» по сигналу «Буря», для проведения общего обыска.

Об этом сообщается на странице СИЗО в Facebook.

Так, в ходе проведения обыска было выявлено и изъято ряд вещей и предметов, которые запрещены для использования заключенными, а именно: мобильные телефоны, семь карточек мобильной связи, аккумуляторные батареи к мобильным телефонам, колюще-режущие предметы, игральные карты, электрические спирали, стеклянная посуда, кипятильники, электрические провода.

«По завершению проведения общего обыска были подведены итоги и проведен анализ изъятых запрещенных предметов. Меры физического воздействия и специальные средства во время проведения данного мероприятия к заключенным и осужденным не применялись. Жалоб на действия персонала не поступало. Проблемные вопросы решались немедленно», - отмечают в ведомстве.

Напомним, в Ольшанской исправительной колонии № 53 12 февраля у заключенных обнаружили средства связи, колюще-режущие предметы, брагу, электроприборы и другие запрещенные вещи.