В пансионате Очакова неизвестный поджег матрасы в деревянном домике

В четверг, 28 февраля, в Очакове на улице Курортной возник пожар на территории пансионата.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре поступила в службу спасения «101» в 16:52. По указанному адресу прибыло дежурное отделение 22-й Государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, горели матрасы в одноэтажном деревянном домике, который не эксплуатируется.

В 17:05 пожар локализовали, в 17:15 - ликвидировали на площади 15 кв м. Вероятной причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

От ГСЧС привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Дополнительно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в Николаеве спасатели днем 27 февраля погасили пожар хозяйственной постройки на улице Севастопольской.