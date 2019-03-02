В Николаеве мужчина выбросился с восьмого этажа - местные жители жалуются, что тело лежит уже несколько часов

В субботу, 2 марта, на улице Лазурной в Николаеве мужчина выбросился из окна многоэтажки.

Об этом сообщила местная жительница в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

По словам женщины, с самого утра труп мужчины так никто и не забрал и он лежит ничем не прикрытый.

«Шоковое состояние. Сегодня около 9 утра выбросился мужчина с 8-го этажа Лазурная, 38. На месте были скорая и полиция. Сейчас 12:15. Все службы разъехались, а труп как лежал, так и лежит. Даже ничем не прикрыт. Рядом нет дежурного, никого. Возле дома с одной стороны школа, с другой детский сад. Звонок на 102. В ответ все знают, но машина в городе одна, когда заберёт не известно», - говорится в сообщении.

В то же время, «Новости-Н», со ссылкой на соседей погибшего, сообщают, что мужчина утром вернулся с женой из больницы. У погибшего было депрессивное настроение - он говорил о смерти, и о том, что «скоро» умрет. Его жена вышла из кухни в комнату, а когда вернулась, увидела открытое окно, в которое он выпрыгнул.

Отмечается, что она немедленно вызвала «скорую» и полицию, однако врачи лишь констатировали смерть пенсионера.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве 3 февраля из окна девятого этажа выбросился пожилой мужчина и разбился насмерть.