В Кропивницком телохранитель Президента выбил из рук стоящего в толпе парня смартфон

Скриншот из видео В Кропивницком телохранитель Президента Украины Петра Порошенко выбил из рук стоящего в толпе молодого человека телефон.

Инцидент попал на видео, опубликованное на канале Тетяна Висоцька.

Можно увидеть, как Порошенко, в окружении охраны, идет вдоль толпы людей, пожимая им руки и делая с ними селфи. Через какое-то время один из его охранников резким движением выбивает телефон из рук парня, который стоит в толпе.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 марта, в Николаевскую область с рабочим визитом приедет Президент Украины Петр Порошенко.