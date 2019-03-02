В Кропивницком телохранитель Президента выбил из рук стоящего в толпе парня смартфон

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1409 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(845)   

Скриншот из видео
В Кропивницком телохранитель Президента Украины Петра Порошенко выбил из рук стоящего в толпе молодого человека телефон.

Инцидент попал на видео, опубликованное на канале Тетяна Висоцька.

Можно увидеть, как Порошенко, в окружении охраны, идет вдоль толпы людей, пожимая им руки и делая с ними селфи. Через какое-то время один из его охранников резким движением выбивает телефон из рук парня, который стоит в толпе.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 марта, в Николаевскую область с рабочим визитом приедет Президент Украины Петр Порошенко.

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия