На Николаевщине в пожаре из-за неосторожного курения погиб пенсионер

Фото: Иллюстрация из интернета В Южноукраинске в воскресенье, 3 марта, во время пожара в квартире погиб пенсионер.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 20:01 спасателям сообщили о пожаре на 6 этаже девятиэтажного жилого дома на Школьном бульваре. Прибывшие пожарные 25 Государственной пожарно-спасательной части провели разведку и обнаружили в одной из комнат трехкомнатной квартиры тело погибшего 67-летнего мужчины.

В 20:10 спасатели локализовали пожар, а в 20:18 ликвидировали его на площади 5 квадратных метров. Возгорание произошло из-за неосторожности во время курения. На месте работало 6 человек личного состава и 1 единица техники.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине привычка курить в постели едва не стоила мужчине жизни.