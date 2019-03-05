В Николаеве пустырь в Широкой Балке превратили в несанкционированную свалку мусора и скелетов животных

В Николаеве пустырь в Корабельном районе превратили в несанкционированный мусорный полигон, на который сваливают как бытовые отходы, так и отходы от производства.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила местная жительница.

Этот пустырь она называет «поле за «Эпицентром». По ее словам, на пустыре находятся участки под застройку, которые уже кому-то принадлежат.

«Какая-то из компаний по вывозу мусора нелегально выкидывает там груды отходов, преимущественно строительных. Мною замечены грузовики, которые не стыдятся делать это посреди белого дня. Они направляются со стороны Октябрьского. Увидев человека с камерой, они поспешили удалиться и все равно скинули мусор, отъехав чуть дальше», - рассказывает жительница Николаева.

Также она отмечает, что якобы предприятие «Золотой теленок», которое производит колбасы, вывозит туда отходы.

«Колбасное предприятие регулярно вывозит останки животных в поле неподалеку, тем самым увеличивая количество собак, которые потом их растаскивают по всей округе».

«Кто-то из горе-предпринимателей крадет оттуда верхний слой грунта, оставляя огромные ямы, которые тут же засыпаются свежим мусором. На этом поле люди выгуливают собак и коров. Не завидую тем людям, которые имеют там участки. После покупки им достанутся груды костей, мусора, ямы с непригодной для выращивания культур глиной. Эти участки вряд ли кто-то захочет покупать или купит, скорее всего, за сущие копейки», - отмечает женщина.

В комментарии «Преступности.НЕТ» региональный менеджер «Золотого теленка» Лариса Дикусар отметила, что её предприятие никак не относится к отходам на пустыре. «Золотой теленок» специально заказывает услуги по утилизации отходов и прошел все необходимые проверки.

- У нас есть все договоры с организациями, которые приезжают и утилизируют наши отходы. Мы работаем по европейским стандартам, которые сейчас не каждый завод получает, - говорит Дикусар.

По словам менеджера, рядом с «Золотым теленком» находится другое предприятие – бойня, на которой обрабатывают туши животных.

Напомним, ранее жительница Николаева пожаловалась на загрязнение озера в парке «Лески».