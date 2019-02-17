«Практически свалка отходов»: Жительница Николаева пожаловалась на загрязнение озера в парке «Лески»

Жительница Николаева пожаловалась на загрязнение озера в парке «Лески» в Заводском районе города.

Фотографии, на которых видно горы мусора, она опубликовала на странице «Contact Center при Николаевском городском совете» в Facebook.

«Примите, пожалуйста, меры по спасению озера в парке «Лески». Со стороны гаражей ближе к Намыву озеро засыпают бытовым и строительным мусором. Там вообще практически свалка отходов. Это озеро еще живое, туда прилетают водоплавающие птицы», - написала женщина.

Напомним, что ранее николаевцы возмутились состоянием парка «Лески», а горожанин пожаловался, что в центре Николаева, возле Варваровского моста из микроавтобуса на берег реки Южный Буг выкидывают мусор. Позднее участковые нашли николаевца, незаконно сбрасывавшего мусор на берег реки – ему грозит штраф.