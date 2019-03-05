Поджоги и неосторожное обращение с огнем: На Николаевщине выгорело более 5 гектаров камышей и сухой травы

В понедельник, 4 марта, спасатели Николаевщины потушили пожар на открытых территориях общей площадью более 5 гектар.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, в Южноукраинске горела сухая трава вблизи реки Южный Буг, на проспекте Богоявленском в Николаеве - горел камыш. В частности, в пгт. Воскресенское Витовского района пожарным 16-й ГПСЧ удалось не только оперативно обуздать горения камыша, сухой травы и мусора, но и не допустить распространения огня на дачные дома.

В общем огонь уничтожил сухостой на площади более 5 га, в первом случае вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, другие - поджоги.

От ГСЧС работало 5 единиц техники, 16 человек личного состава, сотрудники и пожарный автомобиль местной пожарной охраны «Первомайское».

«Уважаемые граждане! С каждым днем ​​человеческая небрежность и преднамеренные преступные действия истребляют природные экосистемы. Огонь, при наличии ветра, быстро распространяется к территориям частных домовладений и может нанести непоправимый вред. Если Вы стали свидетелем пожара, немедленно звоните в Службу спасения, если возгорание небольшой площади попробуйте потушить его самостоятельно!» - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 марта, пожарные Николаевской области трижды привлекались к тушению пожаров на открытых территориях. Общая площадь пожаров составила более 6 га.