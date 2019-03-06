В Николаеве из-за неосторожного обращения с огнём горел частный дом

В Николаеве спасатели ликвидировали пожар не эксплуатируемого дома, возникший из-за неосторожного обращения с огнём.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 14:43 спасателям сообщили о пожаре в одноэтажном здании, которое не эксплуатируется на проулке Летнем в Корабельном районе. Прибывший дежурный караул 5 Государственной пожарно-спасательной части выяснил, что огнем охвачено помещение и деревянное перекрытие на площади 30 квадратных метров.

В 15:05 пожар удалось локализовать, а в 15:16 - ликвидировать его, не допустив переброски пламени на два жилые дома, расположенные неподалеку. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

На месте работало 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники, дополнительно прибыла дежурная смена оперативно-координационного центра.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине в пожаре из-за неосторожного курения погиб пенсионер.