На Николаевщине случился пожар из-за неисправного инкубатора – пострадала женщина

В селе Ингулка Баштанского района 6 марта спасатели потушили пожар в летней кухне.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Во время пожара в летней кухне получила ожоги 51-летняя хозяйка дома, от госпитализации она отказалась. Причиной пожара стало короткое замыкание электросети из-за неисправного инкубатора. Дополнительно на месте происшествия работали медики и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что ранее в Корабельном районе Николаева из-за неосторожного обращения с огнём горел частный дом.