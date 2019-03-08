В Николаевской области из-за поджогов сгорело три гектара камыша и сухой травы

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В Николаевской области за 7 марта в результате человеческой халатности выгорело более 3 гектаров сухостоя.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

За сутки спасатели Николаевщины шесть раз тушили пожары на открытых территориях. Вследствие поджогов и неосторожного обращения с огнем горели сухая трава, камыш, мусор, лиственная подстилка в Новоодесском, Новобугском районах области и Николаеве.

«Спасатели Николаевщины обращаются ко всем гражданам! Соблюдайте правила безопасности, а не провоцируйте пожары в природных экосистемах, не подвергайте опасности себя и свое имущество. В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения 101!» - указано в сообщении.

Напомним, что ранее на Николаевщине выгорело более 5 гектаров камышей и сухой травы.

Вадим Богданов

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