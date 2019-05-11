В Николаеве на проспекте Центральном «Таврия» проехала на красный свет и протаранила «Toyota»

Утром в субботу, 11 мая, в Николаеве на проспекте Центральном произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Toyota» и «Таврия».

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, иномарка двигалась по улице Малая Морская со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Большая Морская. В то же время «Таврия» ехала по проспекту в направлении улицы Соборная. При этом водитель транспортного средства начал движение на запрещающий сигнал светофора, в связи с чем врезался в проезжающую проспект «Toyota».

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

В результате аварии никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения. На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции. Движение на данном участке дороги затруднено.

Как пишет издание «Новости-Н», в пробке еще столкнулись микроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» и автомобиль «BMW».

Напомним, в Николаеве в ночь на пятницу, 10 мая, на проспекте Центральном перевернулась и задымилась «Mazda». За рулём автомобиля был украинский пловец, чемпион и призер Летних Паралимпийских игр, мастер спорта Украины международного класса Богдан Гриненко.