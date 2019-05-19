На николаевском предприятии рабочего придавило металлической конструкцией – пострадавшего госпитализировали

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В Николаеве 18 мая 22-летнего работника предприятия в Заводском районе зажало металлической конструкцией.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Во время проведения очистки короба для переработки семян металлической конструкцией оказался заблокирован работник предприятия. На место прибыли спасатели, которые с помощью гидравлического домкрата и пневматических подушек подняли поврежденные элементы конструкции и освободили пострадавшего. Его на карете скорой медицинской помощи доставили в лечебное учреждение, его состояние удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине столкнулись два грузовика и одного из водителей зажало в разбитой кабине.

Вадим Богданов

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