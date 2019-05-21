В Николаеве упал огромный тополь, об опасности которого горожане сообщали властям несколько лет

В Николаеве, 21 мая, по улице 12-й Продольной возле дома №3 упал огромный тополь.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По их словам дерево было опасное, так как его ветви свисали над детской спортивной площадкой. Кроме этого, с дерева на протяжении двух месяцев падала аллергенная пыльца и провоцировала у жителей приступы астмы и хроническую аллергию.

«Все многократные обращения в райисполком и обслуживающие службы, на протяжении многих лет безрезультатны!» - отметила женщина.

По ее словам, рядом находится еще одно дерево, которое потенциально может упасть от порывов ветра.

Как известно, 21 мая в Николаеве ожидается ухудшение погодных условий, а именно – порывы сильного ветра.

Напомним, что в Николаеве 14 марта во дворе многоэтажных домов дерево упало на автомобиль.

11 марта на пересечении улиц Гражданская и Пограничная на маршрутное такси упало дерево. В результате происшествия травмировались двое детей возрастом три и шесть лет и 52-летний мужчина. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

А ранее, 5 марта в Николаеве на пересечении улиц Большая Морская и Фалеевская на автомобиль «Газель» упал тополь.