Николаевец пожаловался, что ему не выплатили соцпомощь к 9 мая – в отделе льгот сообщили, что он может получить ее до 30 сентября

Иллюстрация из интернета Житель Николаева Дмитрий Лукашев сообщил, что ему и еще, как минимум, четырем людям в Центральном районе города не выплатили материальную помощь к 9 мая.

Об этом он написал на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Мне известно как минимум 5 человек в Центральном районе которым не выплатили положенные к 9 мая деньги (и мне в том числе, как инвалиду войны второй группы). Соответствующее постановление № 237 было принято на заседании Кабинета Министров 20 марта 2019 года. В нём говорится , что выплаты должны быть произведены до 5 мая. Сегодня уже 21 мая, а денег нет. Сотрудники собеса Центрального района на вопрос: «Когда будут деньги?» каждый раз выдумывают новые причины...», - заявил мужчина.

Начальник отдела персонифицированного учета и финансирования льгот Эмма Токарчук сообщила, что данную помощь горожане могут получить до 30 сентября.

— Выплата к 5 мая она осуществляется на основании Закона «О статусе ветерана войны». Есть статья 17.1. где расписан порядок выплат. Они осуществляются на основании списков, которые подаются разными учреждениями: пенсионным фондом, военкоматами и другие. Если человек по какой-то причине не получил выплату, пусть обращается по месту проживания в районный орган социальной защиты населения, специалисты проверят и дадут ответ. По законодательству выплаты осуществляются до 30 сентября, - сообщила начальница отдела.

Также она отметила, что списки подают каждый год, то человек мог в них не попасть по разным причинам, например не подал документы, приобрел соответствующий статус до 5 мая 2019 года, или изменил место жительства.

Отметим, что согласно вышеуказанному постановлению инвалид войны I группы получает 3 тысячи 850 гривен, II группы - 3 тысячи 400 гривен и инвалид третей группы - 2 тысячи 950 гривен. Участники боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1 тысяча 295 гривен; лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3850 гривен; членам семей погибших, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз - 840 гривен; участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 530 гривен.

Напомним, что бывший российский десантник, который отправился воевать на Донбасс против украинцев, рассказал, как ему не заплатили обещанное, из-за чего он ушел из армии РФ.