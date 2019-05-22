В Николаеве спасатели потушили пожар на складе в Ингульском районе

В Николаеве 22 мая спасатели ликвидировали пожар в складском помещении на улице Троицкой.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре сообщили в 16:16. На месте выяснилось, что в результате пожара произошло частичное обрушение крыши. В 16:42 спасатели локализовали пожар, в 17:00 ликвидировали его на площади 40 кв.м. Не допущено распространение огня на другие складские помещения.

Всего работали 15 спасателей и 4 единицы техники. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве произошел пожар в подвале пятиэтажки.