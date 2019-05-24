В центре Николаева столкнулись «BMW» и «Volkswagen» – пострадали два человека

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» Утром в пятницу, 24 мая, в Николаеве на улице 68-ми Десантников произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «BMW» и «Volkswagen», в результате чего пострадали двое людей.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, оба транспортных средства двигались по улице 68-ми Десантников от улицы 1-я Военная в направлении 3-й Слободской. Автомобиль «BMW» ехал в левом ряду, и при повороте на 3-ю Слободскую водитель «Volkswagen» начал обгон, вследствие чего произошло столкновение автомобилей.

В результате аварии пострадали двое людей – пассажиры «Volkswagen», их забрала карета скорой медицинской помощи. Оба транспортных средства получили механические повреждения. На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве на перегоне фура врезалась в столб, тогда водитель говорил, что его на дороге подрезала «Toyota».