На пересечении проспекта Центрального и улицы Садовой из-за аварии не работают светофоры

В пятницу, 24 мая, на пересечении проспекта Центрального и улицы Садовой, где расположен перекресток с дополнительной стоп линией, перестали работать светофоры.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам корреспондента, на перекрестке нет пробок, но из-за дезориентации, автомобили двигаются хаотично, что влияет на скорость проезда.

По состоянию на 21.00 светофоры были переведены в режим «внимание», мигая желтым светом.

На горячей линии департамента ЖКХ сообщили, что светофоры не работают из-за поломки.

– Не работает из-за аварии. Там работает бригада, которая проводит ремонтные работы. Через сколько светофор заработает, сказать не могу, – сказал оператор.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве на проспекте Богоявленском столкнулись две иномарки – «Toyota Camry» вылетел с дороги и снес светофор