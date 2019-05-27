В Николаеве возле автовокзала автомобиль такси сбил женщину на пешеходном переходе

Скриншот видео Утром в понедельник, 27 мая, в Николаеве на проспекте Богоявленском легковой автомобиль сбил женщину.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительным данным, автомобиль с шашками такси двигался по проспекту со стороны улицы Стрителей в сторону автовокзала и на пешеходном переходе сбил женщину. До приезда на место сотрудников патрульной полиции водитель автомобиля поехал вместе с женщиной в БСМП, куда ее повезла карета «скорой» с травмами неизвестной степени.

На место также прибыла следственно-оперативная группа полиции, обстоятельства аварии выясняются.

Видео: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, что в Южноукраинске на пешеходном переходе сбили насмерть мужчину.