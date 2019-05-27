На Николаевщине столкнулись внедорожник и грузовик – в ДТП пострадали женщина и двухмесячный ребенок

В Николаевской области 27 мая около 15:00 вблизи села Михайловка в Новоодесском районе столкнулись грузовой автомобиль «Mercedes-Benz» и внедорожник «Ford Edge».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате столкновения пострадали 31-летняя женщина и двухмесячный ребенок – пассажиры внедорожника. Их доставили в медицинское учреждение. Водитель и еще один пассажир – трехлетний ребенок – не пострадали.

Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). На месте происшествия работают полиция и прокуратура Новоодесского района. Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.

Напомним, что в Вознесенске 69-летнего мопедиста после столкновения с «ВАЗ» забрала «скорая».