В Ужгороде спасатели задействовали автолестницу, чтобы вытащить кота, застрявшего в оконной раме

В Ужгороде спасатели помогли вытащить кота, который застрял между частями оконной рамы.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Шансов спастись самостоятельно у кота не было – он застрял в окне, открытом для проветривания.

«Били в набат обеспокоенные соседи – более 40 вызовов поступило на номер 101 с сообщением о несчастном коте. Не теряя времени, бойцы ГСЧС поднялись к окну с помощью автолестницы и спасли жизнь животному».

«Друзья, мы призываем всех заботиться о безопасности своих домашних любимцев и не подвергать их жизнь опасности!» - обратились в ГСЧС.

Напомним, что ранее в Николаеве пришлось привлечь спасателей, чтобы снять с высокого тополя кота.