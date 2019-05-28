В центре Николаева водитель без удостоверения снес два тополя – у мужчины выявили 3,5 промилле алкоголя

Ночью в понедельник, 27 мая, в Николаеве на проспекте Центральном произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Volvo».

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

Около 21:00 водитель автомобиля «Volvo» не справился с управлением, совершил выезд на бульварную часть проспекта Центрального в районе улицы 5-й Слободской, и снес два тополя. Водитель не пострадал, транспортное средство получило значительные повреждения.

Прибыв на место происшествия патрульные полицейские заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте с помощью прибора «Драгер». Результат теста составил 3,53 промилле, что почти в 18 раз превышает допустимую норму.

Как выяснилось, водитель не имел при себе ни одного документа на автомобиль, водительское удостоверение мужчина не получал вообще, а номерные знаки не принадлежат автомобилю.

После составления соответствующих административных материалов автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним, что ночью в Николаеве «Lexus» врезался в электроопору и несколько раз перевернулся – водитель оказался пьян.