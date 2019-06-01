В Англии шесть дней пытались спасти «застрявшую» на мосту кошку – в итоге она спустилась сама и ушла

В Великобритании кошка, которая на шесть дней «застряла» на железнодорожном мосту в графстве Корнуолл, и из-за которой власти устроили спасательную операцию, спустилась с моста сама и просто пошла домой.

Об этом сообщает «Новое время».

Кошку, о которой идет речь, зовут Хэтти, ей пять лет. В прошлую пятницу она взобралась на одну из секций железнодорожного моста, который соединяет города Плимут и Солт, и назад не спускалась. Снять кошку пытались пожарные, однако безрезультатно.

В то же время железнодорожная компания Network Rail, чтобы спасти кошку, даже планировала отменить движение поездов по этому мосту. Владелица животного Кирсти Хоуден говорит, что была шокирована, когда Хэтти неожиданно вернулась домой в среду вечером.

По ее словам, она как раз планировала заняться организацией еще одной спасательной операции, когда услышала знакомое урчание своей кошки. Кошка ушла из дома еще за две недели до этого. Спасатели предполагают, что она долго не спускалась с моста, потому что испугалась поездов, которые там проходили.

Пожарные пытались добраться до кошки с помощью лестницы и выманить ее, но у них ничего не получилось. Спасательную операцию решили приостановить, а уже через несколько часов кошка спустилась с моста сама. Как именно – неизвестно.

Напомним, что в Ужгороде спасатели задействовали автолестницу, чтобы вытащить кота, застрявшего в оконной раме.