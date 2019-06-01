В Николаевском морпорту образовался транспортный хаос

В Николаеве в субботу, 1 июня, на подъездных путях к территории Николаевского морского торгового порта образовался транспортный коллапс.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил представитель стивидорной компании.

По его словам, на месте находится около ста пустых вагонов, которые «Укрзалізниця» по каким-то причинам не забирает.

- Мы не можем доставить зерно для погрузки, в связи с чем уже с сегодняшнего дня терпим большие убытки из-за срыва контрактов. Почему бизнес должен страдать из-за каких-то бюрократических проволочек и попадать на штрафные санкции от партнеров? - возмутился он.

Также он отметил, что звонил на горячую линию с этой проблемой, где ему пообещали, что на место выедет замминистра инфраструктуры. На данный момент заблокирована работа всех стивидорных компаний, которые грузят и получают груз.

Отметим, что подъездные пути к морпорту принадлежат «Укрзалізниці».

Ранее в Николаеве задержали ОПГ по краже топлива и груза из поездов, в которой состояли и сотрудники «Укрзалізниці».