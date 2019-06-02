На Николаевщине в лоб столкнулись «ВАЗ» и «Renault» – погибли оба водителя, один из них был полицейским

В 5 километрах от Кривого Озера примерно в 12:00 2 июня столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и «Renault Logan».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

27-летний водитель «ВАЗ», сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель «Renault Logan» от полученных телесных повреждений скончался в больнице, его 33-летняя жена также была госпитализирована, ей сейчас предоставляют неотложную медицинскую помощь.

Аварию расследуют по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа и спасатели, прибыло руководство Главного управления Национальной полиции в области, туда направились сотрудники Следственного управления и криминалисты.

«Руководство и личный состав Николаевского гарнизона полиции по поводу тяжелой утраты выражают искренние соболезнования и поддержку в это трудное время родным и близким погибших в ДТП, жизнь которых оборвала страшная авария. Светлая память», - сообщили в полиции.

В Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области уточнили, что трагедия случилась на трассе Р-75 «Тымково – Балта», возле села Лукановка.

Напомним, что ранее в Николаеве «Infiniti» врезалась в «Газель».