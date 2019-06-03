«У кого-то строилась любовь», - в Николаеве в очередной раз своровали цветы из клумбы

В Николаеве, в воскресенье вечером, 2 июня, в очередной раз украли цветы из клумбы.

Об этом сообщила журналистка Екатерина Балеева у себя на странице в Facebook.

На видеозаписи парень, гуляя с девушкой, проходя мимо клумбы сорвал цветок и подарил своей возлюбленной, после чего пара пошла дальше.

«Пока мы с родителями беседовали, у кого-то строилась любовь. Надеюсь, что у этого парня всё сложится и он сможет позволить себе потратить 30 гривен на розу», - подписала видео журналистка.

Стоит отметить, что с этой клумбы регулярно воруют растения. Людей не останавливает ни камера наблюдения, ни сам факт, что клумба чужая. Подобные случаи уже были зафиксированы камерой наблюдения в конце мая - пожилая женщина вырвала куст, а в декабре 2018 года двое молодых людей сломали на этой клумбе дерево.

Напомним, в Николаеве, в микрорайоне Терновка женщина украла из чужой клумбы цветы.

Ранее сообщалось, что во вторник вечером, 9 апреля, семья из трех человек вырыла тюльпаны из клумбы у памятника Погибшим милиционерам на пересечении улицы Садовой и проспекта Центрального.